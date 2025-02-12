2024-2025 Futbol Sezonu İkinci Transfer Dönemi Tamamlandı
Türkiye'de 2024-2025 Futbol Sezonu'nun ikinci transfer dönemi sona erdi. Süper Lig'de Galatasaray ve Konyaspor 7 oyuncu transfer etti. Diğer takımlar da önemli isimlerle kadrolarını güçlendirdi.
Türkiye'de, 2024-2025 Futbol Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi sona erdi. Ara transfer döneminde Süper Lig'de en fazla transferi 7'şer oyuncuyla Galatasaray ile Konyaspor yaptı.
Türkiye'de 13 Ocak'ta başlayan ve 30 gün süren 2024-2025 Futbol Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı. Süper Lig kulüpleri de yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi. Galatasaray, İspanyol forvet Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu ile hücum gücünü artırdı. Fenerbahçe de uzun süredir görüşme sağladığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, defans hattında yaşadığı sakatlıklar sonrası o bölgeyi Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar ile güçlendirdi. Sezonda inişli-çıkışlı performans sergileyen Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde Güney Amerikalı iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı.
Transfer tahtası kapalı Adana Demirspor, Kayserispor, Samsunspor, Antalyaspor ve Hatayspor ise kadrosuna yeni oyuncu dahil edemedi. Kış transfer döneminde 14 Süper Lig takımı toplamda 59 oyuncuyu transfer etti.
İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde gelen ve giden futbolcular şöyle:
Galatasaray
Gelenler: Ahmed Kutucu, Alvaro Morata (Kiralık), Mario Lemina, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski (Kiralık), Arda Ünyay, Eren Elmalı
Gidenler: Michy Batshuayi, Victor Nelsson (Kiralık), Hakim Ziyech, Wilfried Zaha (Kiralık), Nicolo Zaniolo (Kiralık)
Fenerbahçe
Gelenler: Diego Carlos, Milan Skriniar (Kiralık), Anderson Talisca, Ognjen Mimovic
Gidenler: Lincoln, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz
Beşiktaş
Gelenler: Keny Arroyo, Elan Ricardo,
Gidenler: Al-Musrati (Kiralık), Can Keleş (Kiralık), Jean Onana (Kiralık), Cher Ndour
Trabzonspor
Gelenler: Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov, Mustafa Eskihellaç, Tim Jabol-Folcarelli
Gidenler: Enis Bardhi, Mislav Orsic, Umut Bozok, Poyraz Yıldırım (Kiralık), Borna Barisic, Umut Güneş, Serkan Asan, Eren Elmalı
Başakşehir
Gelenler: Christopher Operi, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Festy Ebosele, Umut Güneş
Gidenler: Shaocong Wu, Davidson, Dimitrios Pelkas, Emre Kaplan (Kiralık), Emre Karaal (Kiralık), Berkay Özcan (Kiralık)
Kasımpaşa
Gelenler: Atakan Müjde, Can Keleş (Kiralık), Kamil Piatkowski (Kiralık), Sinan Bolat (Kiralık)
Gidenler: Ali Demirel, Berat Kalkan, Erdem Çetinkaya (Kiralık), Loret Sadiku (Kiralık), Kenneth Omeruo, Driess Saddiki
Sivasspor
Gelenler: Tolga Ciğerci, Veljko Simic, Efkan Bekiroğlu (Kiralık)
Gidenler: Keita Balde, Mert Dursun (Kiralık), Hüseyin Arslan, Özkan Yiğiter (Kiralık)
Alanyaspor
Gelenler: Tonny Vilhena (Kiralık), Andraz Sporar, Enes Keskin, Umut Mert Toy, Batuhan Yavuz
Gidenler: Serdar Dursun, Bera Çeken (Kiralık), Furkan Bayır, Rony Lopes, Emin Sarıgül, Juan Christian
Çaykur Rizespor
Gelenler: Efe Doğan, Samet Akaydin, Abdülkadir Ömür (Kiralık), Berkay Özcan (Kiralık)
Gidenler: İbrahim Pehlivan, Amir Hadziahmetovic, Canberk Yurdakul (Kiralık), Anıl Yaşar (Kiralık)
Konyaspor
Gelenler: Mehmet Kaya, Bahadır Güngördü, Abdurrahman Üresin, Mehmet Güneş, Kaan Akyazı, Ahmet Daş, Morten Bjorlo
Gidenler: Bouly Junior Sambou, Yavuz Aygün, Mehmet Ali Büyüksayar (Kiralık), Bahadır Güngördü (Kiralık), Adem Eren Kabak (Kiralık), Ufuk Akyol (Kiralık), Niko Rak
Gaziantep FK
Gelenler: Emmanuel Boateng, İzzet Erdal, Muhammed Gümüşkaya (Kiralık), Anel Husic (Kiralık), Semih Güler
Gidenler: Mustafa Eskihellaç, Eren Erdoğan (Kiralık), Eren Çakır (Kiralık), Mirza Cihan (Kiralık)
Eyüpspor
Gelenler: Umut Bozok, Hamza Akman, Taras Stepanenko, Yalçın Kayan, Erdem Çalık
Gidenler: Ahmed Kutucu, Jonjo Shelvey, Gianni Bruno, Mete Demir (Kiralık), Ahmet Yazar (Kiralık), Can Bayırkan (Kiralık), Samu Saiz (Kiralık), Anastasios Chatzigiovanis (Kiralık)
Göztepe
Gelenler: Emersonn, Furkan Bayır
Gidenler: Yalçın Kayan, Tuğbey Akgün, Furkan Malak (Kiralık), Yiğit Yıldız, David Fofana
Bodrum FK
Gelenler: Enis Bardhi, Jonathan Okita
Gidenler: Kenan Özer, Murat Sipahioğlu, Samet Yalçın, Gabriel Obekpa, Yusuf Sertkaya
Antalyaspor
Gelenler: -
Gidenler: Harun Toprak (Kiralık), Efecan Gülerce (Kiralık), Kağan Arıcan (Kiralık)
Adana Demirspor
Gelenler: -
Gidenler: Yusuf Sarı, Jovan Manev, Motez Nourani, Florent Shehu, Semih Güler
Samsunspor
Gelenler: -
Gidenler: Muammer Yıldırım, Gaetan Laura, Ercan Kara (Kiralık)
Kayserispor
Gelenler: -
Gidenler: Aylton Boa Morte
Hatayspor
Gelenler: -
Gidenler: Oğuzhan Matur, Rigoberto Rivas, Erce Kardeşler - İSTANBUL