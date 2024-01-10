2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takımların harcama limitleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, takımların harcama limitleri şöyle:
|Takım
|Harcama Limiti
|Yüzde 30 Sapma Dahil
|Galatasaray
|1.960.526.431
|2.548.684.360
|Fenerbahçe
|1.626.734.036
|2.114.754.247
|Beşiktaş
|915.665.976
|1.190.365.769
|Yukatel Adana Demirspor
|426.228.603
|554.097.184
|RAMS Başakşehir
|343.473.095
|446.515.024
|Trabzonspor
|992.606.654
|1.290.388.651
|Fatih Karagümrük
|165.390.242
|215.007.315
|TÜMOSAN Konyaspor
|327.856.954
|426.214.040
|Mondihome Kayserispor
|242.722.140
|315.538.782
|Kasımpaşa
|149.770.389
|194.701.506
|MKE Ankaragücü
|395.788.473
|514.525.015
|İstanbulspor
|147.927.800
|192.306.141
|Bitexen Antalyaspor
|249.666.963
|324.567.052
|EMS Yapı Sivasspor
|161.174.521
|209.526.877
|Corendon Alanyaspor
|256.080.888
|332.905.154
|Gaziantep FK
|260.500.613
|338.650.796
|Atakaş Hatayspor
|378.774.485
|492.406.831
|Yılport Samsunspor
|497.021.455
|646.127.892
|Çaykur Rizespor
|331.789.867
|431.326.827
|Siltaş Yapı Pendikspor
|196.489.513
|255.436.367
Kaynak: AA / Spor