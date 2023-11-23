Haberler ›› Spor ›› 2023-2024 Okul Spor Yarışmaları Gençler ve Yıldızlar Kros Müsabakaları Gerçekleştirildi

2023-2024 Okul Spor Yarışmaları Gençler ve Yıldızlar Kros Müsabakaları Gerçekleştirildi

Bahçeşehir spor kompleksi Kaynaşlı bağlantı yolu mevkiinde gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler ve Yıldızlar Kros Müsabakalarına 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Dereceye giren sporcu ve okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.