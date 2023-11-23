2023-2024 Okul Spor Yarışmaları Gençler ve Yıldızlar Kros Müsabakaları Gerçekleştirildi
Bahçeşehir spor kompleksi Kaynaşlı bağlantı yolu mevkiinde gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler ve Yıldızlar Kros Müsabakalarına 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Dereceye giren sporcu ve okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.
2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları gençler ve yıldızlar kros müsabakaları gerçekleştirildi.
Bahçeşehir spor kompleksi Kaynaşlı bağlantı yolu mevkiinde gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler ve Yıldızlar Kros Müsabakalarına 100'ün üzerinde sporcu katıldı.
Yıldız kızlarda Nisanur Özbey, Yıldız erkeklerde Eyüp İslam Çelik, Genç kızlar A'da Zeynep Şeyma Arslan, Genç kızlar B'de Şeyma Demirtaş, Genç erkeklerde Muhammed Sadık Sehidoğlu, Yıldız kız okullarda 100.Yıl Ortaokulu, Yıldız erkekler dkullarda Cumayeri Ortaokulu, Genç kız okullarda Spor Lisesi ve Genç erkek okullarda Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.
Dereceye giren sporcu ve okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE