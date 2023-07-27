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2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi Fikstürleri Belli Oldu

Spor Haberleri

Ankara'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi fikstürleri belirlendi. Kadınlar Süper Ligi 26 Ağustos 2023, Erkekler Süper Ligi ise 27 Ağustos 2023'te başlayacak.

2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi fikstür çekimi töreni, Ankara Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine federasyon yetkilileri ve spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Yapılan kura çekimi sonucunda Kadınlar ve Erkekler Süper Liglerinde fikstürler belli oldu. 12 takımın yer aldığı Kadınlar Süper Ligi 26 Ağustos 2023, 12 takımın yer aldığı Erkekler Süper Ligi ise 27 Ağustos 2023'te başlayacak.

Yapılan kura çekimi sonrasında Kadınlar Süper Ligi'ndeki 1'inci hafta eşleşmeleri şu şekilde:

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü - Bay

Armada Praxis Yalıkavak Spor - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü - Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü - Bursa Büyükşehir Belediyesi SK

Görele Belediyesi Spor Kulübü - Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü

Aksaray Belediye Spor Kulübü - Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş

Erkekler Süper Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrası 1'inci hafta eşleşmeleri ise şöyle:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Beşiktaş - Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü

Spor Toto Spor Kulübü - Köyceğiz Belediyesi Spor Kulübü

Rize Belediyespor Kulübü - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Mihalıççık Spor Kulübü - Beykoz Belediyesi Spor Kulübü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Spor

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