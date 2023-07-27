2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi Fikstürleri Belli Oldu

Ankara'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi fikstürleri belirlendi. Kadınlar Süper Ligi 26 Ağustos 2023, Erkekler Süper Ligi ise 27 Ağustos 2023'te başlayacak.

2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi fikstür çekimi töreni, Ankara Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine federasyon yetkilileri ve spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Yapılan kura çekimi sonucunda Kadınlar ve Erkekler Süper Liglerinde fikstürler belli oldu. 12 takımın yer aldığı Kadınlar Süper Ligi 26 Ağustos 2023, 12 takımın yer aldığı Erkekler Süper Ligi ise 27 Ağustos 2023'te başlayacak.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü - Bay

Erkekler Süper Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrası 1'inci hafta eşleşmeleri ise şöyle:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Mihalıççık Spor Kulübü - Beykoz Belediyesi Spor Kulübü