2022 yılında Arjantin'in şampiyonluk kutlamalarına izinsiz şekilde dahil olan Nusret kriz çıkardı

2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in şampiyonluk kutlamaları sırasında sahaya izinsiz şekilde giren Nusret Gökçe, büyük bir krize sebep oldu.

NUSRET SAHAYA GİRDİ, İŞTEN ATILDI

Şampiyonluk kutlamalarına izinsiz şekilde katılan ünlü şef Nusret Gökçe'nin bu davranışının bedelini, FIFA'da çalışan Türkiye kökenli Ersan Gökay ödedi. Eski FIFA çalışanı Gökay, Nusret Gökçe'nin kutlama yaptığı görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından ''hukuka aykırı ve ani şekilde işten çıkarıldığını'' öne sürdü.

FIFA'YA DAVA AÇTI

The Mirror'ın haberine göre; Ersan Gökay, işten çıkarılmasının ardından FIFA'ya İsviçre'de dava açtı. Eski FIFA çalışanı Ersan Gökay, Nusret Gökçe'nin Lionel Messi ve Arjantinli futbolcularla kutlama yaptığı görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından "hukuka aykırı ve ani şekilde işten çıkarıldığını" iddia ederek, bu olayda sorumluluğun kendisine yüklendiğini ancak asıl güvenlik ve protokol ihlalinin kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini savundu.

''İNTİKAM PEŞİNDE DEĞİLİM''

The Mirror'a konuşan eski FIFA çalışanı, FIFA'ya yıllarca büyük bir bağlılıkla hizmet ettiğini belirterek, "FIFA için gece gündüz yaşadım. Sonunda başkalarını korumak için feda edildim. İntikam peşinde değilim; sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.