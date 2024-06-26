2008'in izlerini silememişler! Türkiye-Çekya maçı öncesinde dikkat çeken detay

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'ye son 16 turuna kalmak adına beraberlik dahi yeterken, Çekya'nın üst tur için galibiyetten başka şansı yok. Öte yandan Çek taraftarlar, Türkiye maçı öncesi takımlarından ümidi kesmiş durumda.

YÜZDE 70'İ KAYBEDECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR

Çeklerin Idnes adlı internet sitesi, Çekya-Türkiye maçı öncesi bir anket açtı. Ankette "Çekler Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya yükselebilecek mi?" sorusu soruldu. Son güncellemeye göre ankette 9244 kişi oy kullanırken, "Hayır, Türkiye'ye kaybedecekler" seçeneğine 6495 oy (Yüzde 70) verilmesi dikkat çekti.

SADECE YÜZDE 21'İ GALİBİYETE İNANIYOR

Ankette "Evet, 2. sıradan" seçeneğine 1924 oy (Yüzde 21) "Evet, 3. sıradan" seçeneğine 350 oy (Yüzde 4) "Hayır, onlara 2 puan bile yetmez" seçeneğine ise 472 oy (Yüzde 5) oy verildi.

İşte o anket;

TARİHİ GALİBİYET

Türkiye ile Çekya A milli futbol takımları 15 Haziran 2008 tarihinde EURO 2008'de, Cenevre'de tarihe geçen maçta karşılaşmıştı. Milliler, Koller ve Plasil'in golleriyle 2-0 yenik duruma düştüğü maçı son 15 dakikada Arda Turan ve Nihat Kahveci'nin (2) attığı gollerle 3-2 kazanarak, gruptan çıkıp, çeyrek finalde mücadele etme hakkını kazanmıştı.

MAÇ SAAT KAÇTA?

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki Çekya-Türkiye maçı bu akşam TSİ 22:00'de oynanacak. Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.