20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Macaristan'daki turnuvada şampiyon oldu

20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Uluslararası Imre Baracsi Memorial Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda elde ettikleri 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Turnuvada Salih Yusuf Yazıcı (72 kilo) ve Emir Ömer Bozbağ (97 kilo) altın, Ömer Altaş (67 kilo) gümüş, Denizhan Ogun (55 kilo), Furkan Öden (60 kilo), Alkan Akar (77 kilo) ve Üzeyir Ayberk Bostan (130 kilo) ise bronz madalya kazandı.