Haberler

20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Macaristan'daki turnuvada şampiyon oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Imre Baracsi Memorial Turnuvası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile takım sıralamasında birinci oldu.

20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Uluslararası Imre Baracsi Memorial Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda elde ettikleri 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Turnuvada Salih Yusuf Yazıcı (72 kilo) ve Emir Ömer Bozbağ (97 kilo) altın, Ömer Altaş (67 kilo) gümüş, Denizhan Ogun (55 kilo), Furkan Öden (60 kilo), Alkan Akar (77 kilo) ve Üzeyir Ayberk Bostan (130 kilo) ise bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

