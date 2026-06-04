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20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Çanakkale'de kampa girdi

20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Çanakkale'de kampa girdi
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20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, 2026 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Çanakkale'de kampa başladı. Başantrenör Serhan Kavut, zorlu bir grupta ilk iki hedeflediklerini söyledi.

20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenecek 2026 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Çanakkale'de kampa girdi.

Ay-yıldızlı takım, Slovenya'da 11-19 Temmuz'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını başantrenör Serhan Kavut yönetiminde Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Kavut, hazırlık kampına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, geniş bir kadroyla 14 günlük bir kamp süreci geçireceklerini ve bu kadroyu iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na hazırladıklarını hatırlatan Kavut, "14 günlük süreçten sonra İstanbul kampımız olacak, ikili ve üçlü temaslarımız ile hazırlık maçlarımız olacak. Temmuz ayında Slovenya'da Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." dedi.

Serhan Kavut, "A Mili Takımı'mızın son Avrupa Şampiyonası'nda ortaya koyduğu çıta çok yükseldi. Orada da final oynadılar. A Milli Takım'a yaş olarak en yakın milli takım olarak hedeflerimiz doğrultusunda Avrupa Şampiyonası'nda ilerlemek istiyoruz. İtalya, Fransa ve Almanya'nın yer aldığı zorlu bir grubumuz var. Grupta ilk iki sırayı alarak çaprazlardaki takımları da eleyip önümüze bakmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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