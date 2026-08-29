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Milli Voleybolcu Fransa'ya 3-2 Yenildi, Bronz Madalya Maçına Kaldı

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- Türkiye: 2 - Fransa: 3 Milli takım, yarın bronz madalya maçına çıkacak

20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Erkek Milli Voleybol Takımı, yarı final maçında Fransa'ya 3-2 yenildi.

İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, Palamazzola Spor Salonu'ndaki yarı final maçında Fransa ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada ilk seti 25-21 kaybeden ay-yıldızlılar, ikinci seti 25-23 alırken, üçüncü seti de 25-18 Fransa kazandı. Dördüncü seti 25-23 almayı başaran milli takım, karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Son seti 15-10 kaybeden milli takım, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Erkek Milli Voleybol Takımı, İtalya-Yunanistan maçının kaybedenine karşı yarın TSİ 15.00'te bronz madalya maçına çıkacak.

Kaynak: AA
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