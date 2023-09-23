1984 Muşspor, Tokat Belediye Plevne Spor ile berabere kaldı
TFF 3. Lig'in üçüncü haftasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Tokat Belediye Plevne Spor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
TFF 3. Lig'in üçüncü haftasında 1984 Muşspor sahasında karşılaştığı Tokat Belediye Plevne Spor ile 0: 0 berabere kaldı.
Stat: Muş Şehir Stadı
Hakemler: Celal Bayraklı xx, Caner Kurt xx, Şükrü Mert xx
1984 Muş Spor: Efe Karaoğlu x, Kadir Torbacı x, Bertuğ Başdemir x (Eray Pazar dk. 85), Ahmet Abdullah Çakmak x (Halil İbrahim Tuna dk. 71), Furkan Gedik x (Uğurcan İkikardeş dk. 85), Emircan Birinci x (İsa Nalbant dk. 60 x), Egeberk Gabel x, Muhammet Fatih Yıldırım x, Ömer Çetinbaş x (Mahsun Çapkan dk. 60), Kadir Yazıcı x, Yusuf Yıldırım x,
Tokat Belediye Plevne Spor: Emir Can Çelik x (Mustafa Sarıgözoğlu dk. 68), Yücel Yıldırım x, Muhsin Polat x, Anıl Arıcıoğlu x (Abdulkadir Sönmez dk. 83), Doğukan Subaşı x, Furkan Şan x, Ozan Kılıçoğlu x(Artun Kütükçü dk. 84), Uğur Köprülü x, Berk Kal x, Batuhan Yılmaz x (Batuhan Yılmaz dk. 46), Yaser Hacımustafaoğlu x (emir Özbilen dk. 88),
Sarı kartlar: İsa Nalbant, Kadir Yazıcı, Uğurcan İkikardeş (1984 Muş Spor) Emircan Çelik, Doğukan Subaşı (Tokat Belediye Plevne Spor) - MUŞ