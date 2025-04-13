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1926 Bulancakspor, Şampiyonluğu İlan Ederek TFF 3. Lig'e Yükseldi

1926 Bulancakspor, Şampiyonluğu İlan Ederek TFF 3. Lig'e Yükseldi
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 1926 Bulancakspor, Gümüşhanespor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 3. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden 1926 Bulancakspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 3. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Ligin 27. hafta maçında deplasmanda Gümüşhanespor'u 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip TFF 3. Lig'e yükseldi. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve yaptığı transferlerle dikkat çeken Bulancak temsilcisi aldığı galibiyetle puanını 62'ye yükseltirken, en yakın rakibi Ünye 1957 Spor'un Rize İl Özel İdare'ye 1-0 mağlup olmasıyla puan farkını 8'e çıkararak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. - GİRESUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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