1922 Konyaspor, Sivas Dört Eylül'ü 2-0 mağlup etti
TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında 1922 Konyaspor, sahasında Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Kaan Mert Nasırcılar ve Tuğrul Başkan'ın attığı gollerle 1922 Konyaspor üç puanı aldı.
TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında 1922 Konyaspor sahasında karşılaştığı Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Mertcan Erölmez, Kerem Çandaş, Mehmet Sonay
1922 Konyaspor: Furkan Kayalı, Emirhan Kaya (Emre Pehlivan dk. 68), Hüseyin Tüfekci, Yaşar Kavas (İsmail Bozkurt dk. 85), İbrahim İnal, Mücahit Kaya, Oğuzhan Şahin Uzun (İsmail Ekdi dk. 85), Yunus Teke (Ali Özdemir dk. 68), Kaan Mert Nasırcılar (Çağdaş Şendur dk. 56), Tuğrul Başkan, Osman Tokay
Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü: Abdülkadir Koç, Ali Aydın, Enes Gümüş (Emre Kuday dk. 81), Berkay Çelik, Selçuk Çetiner, Sami Can Özkan (Ahmet Akgüney dk. 66), Fırat Aras (İsrafıl Güler dk. 66), Batuhan Boz, Umut Tokdemir (Abdülkadir Arslan dk. 81), Efe Ergin (Mehmet Gündüz dk. 58), Tarık Çalışır
Goller: Kaan Mert Nasırcılar (dk. 18), Tuğrul Başkan (dk. 53) (1922 Konyaspor)
Sarı kartlar: Emirhan Kaya, Hüseyin Tüfekci (1922 Konyaspor), Fırat Aras, Ercan Ökten, Doğukan Özdemir (Sivas Dört Eylül) - KONYA