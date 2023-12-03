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1922 Konyaspor, Sivas Dört Eylül'ü 2-0 mağlup etti

3 Aralık 2023 16:09 Son Güncelleme: 16:10 Abone Ol

TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında 1922 Konyaspor, sahasında Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Kaan Mert Nasırcılar ve Tuğrul Başkan'ın attığı gollerle 1922 Konyaspor üç puanı aldı.