19 Mayıs güreşlerinde başpehlivan Kenan Gör - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 Mayıs güreşlerinde başpehlivan Kenan Gör

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
19 Mayıs güreşlerinde başpehlivan Kenan Gör

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen "4. Yaz Şenliği Karakucak Güreşleri"nde Kenan Gör başpehlivan oldu.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen "4. Yaz Şenliği Karakucak Güreşleri"nde Kenan Gör başpehlivan oldu.

1919 Engiz Spor Kulübü tarafından düzenlenen güreşlere 350 pehlivan katıldı. Kıran kırana geçen güreşler sonunda dereceye girenler protokol tarafından ödüllendirildi. 40 başpehlivanın katıldığı başpehlivanlık güreşlerinde finalde Kenan Gör ile Rıza Yıldırım karşılaştı. Rakibini tuş eden Kenan Gör, 4. Yaz Şenliği Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

19 Mayıs 1919 Engiz Spor Kulübü Başkanı Salih Yaman, "Kulübümüz miniklere spor sevgisi aşılayıp onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve ahlaklı sporcular yetiştirmektir. Kulübümüze gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Bu vesileyle bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm davetlilere, tüm sporcu velilerimize kısaca bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum"dedi.

Güreş ağalığına Ahmet Akgül, Murat Aydın, Mustafa Tosbatlıoğlu, Muhammet Çiçek ve Cihan Kuş katıldı. Kıyasıya geçen yarışı Ahmet Akgül tekrar kazandı. Engelli vatandaş Hazan Yazıcı'nın yaptığı çivi işlemeli Türk bayrağını Güreş Ağası Ahmet Akgül satın aldı. Güreşler büyük ilgi gördü. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Yıldırım Ahmet Akgül Samsun Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title