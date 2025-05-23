19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Müsabakaları Sona Erdi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Müsabakaları Sona Erdi
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MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Müsabakaları, çeşitli etkinliklerin ardından ödül töreniyle tamamlandı. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, dereceye giren katılımcılara kupa ve madalyalarını verdi.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Müsabakaları ödül töreniyle sona erdi. Dereceye giren katılımcılara kupa ve madalyaları MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar tarafından verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edilen spor müsabakaları büyük bir coşku ile tamamlandı.

Türkiye Kaykay Federasyonu ortaklığında, MSKÜ kampüs içerisinde atölye, dans gösterileri, crossfit egzersizleri, minyatür kale oyunları, gezen dart, dağ yürüyüşü, bocce, ayak tenisi ve ailece oryantiring etkinlikleri düzenlendi.

Bunun yanı sıra 200'e yakın öğrenci, akademik ve idari personelin de katıldığı spor turnuvaları düzenlendi.

Müsabakaların ödül töreni, Kampüs içerisinde yer alan Yamaç Park futbol sahasında yapıldı.

3X3 Basketbol, Kadın Futbolu, Pickleball, Plaj Voleybolu ve Tenis olmak üzere toplam 5 branşta yapılan turnuvalarda dereceye giren katılımcılara MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar tarafından ödül ve madalyaları verildi.

Sporcuları tek tek tebrik eden MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Kaçar, bu müsabakaların sportif rekabeti arttırmasının yanı sıra kampüste dayanışma ve üniversite ruhunu güçlendirmeye vesile olduğunu söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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