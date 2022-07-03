19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Merve Dinçel, kadınlar 49 kilo finalinde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı 7-1 yenerek altın madalya... 19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Merve Dinçel, kadınlar 49 kilo finalinde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı 7-1 yenerek altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Merve Dinçel, kadınlar 49 kilo finalinde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı 7-1 yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları İspanya Spor Haberler

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