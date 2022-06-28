19. Akdeniz Oyunları
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli kadın güreşçiler Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil, Bediha Gün, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi.
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli kadın güreşçiler Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil, Bediha Gün, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli kadın güreşçiler mindere çıktı.
Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Bediha Gün, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit rakiplerini yenerek finalist oldu.
Final karşılaşmaları şu şekilde:
Evin Demirhan Yavuz-Julie Sabatie (Fransa)
Zeynep Yetgil-Maria Prevolaraki (Yunanistan)
Bediha Gün-Siwar Bouseta (Tunus)
Buse Tosun Çavuşoğlu-Paulina Lecarpentier (Fransa)
Yasemin Adar Yiğit-Enrica Rinaldi (İtalya)
AA / Muhammed Boztepe - Spor