18 Yaş Altı Milli Takım, Meksika'yı 4-0 Yenerek Turnuvada İkinci Galibiyetini Aldı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Radotin Stadı'nda oynanan mücadelede millilerin gollerini 8. dakikada Ali Pağda, 22 ile 48. dakikalarda Yusuf Can Karademir ve 46. dakikada penaltıdan Hasan Ege Akdoğan kaydetti.

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.

Organizasyonda İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele eden ay-yıldızlılar, turnuvanın son maçında 7 Eylül Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.