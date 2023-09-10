18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İsviçre'yi 1-0 Mağlup Etti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Vaclav Jezek Turnuvası'nın son maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti. Recep Yalın Dilek'in attığı golle galibiyete ulaşan milliler, turnuvadaki diğer maçlarda ise Çekya'ya 3-0 ve Ukrayna'ya 2-0 mağlup olmuştu.