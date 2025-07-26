18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
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Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, finale çıkarak İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk kazandı ve tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Milliler, finalde karşılaştığı rakibi İtalya'yı 3-1 (15-25, 25-19, 25-17, 26-24) mağlup ederek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni altın madalya ile tamamladı ve tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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