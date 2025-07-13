18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nı 3. Tamamladı

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Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 71-48 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Şeyma Yılık 17 sayı, 13 ribaunt ile galibiyette önemli bir rol oynadı.

18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Santa Cruz de La Palma şehrinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Roberto Estrello Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde tamamlayan milliler, ilk yarıyı 32-28 üstün geçti. Skor avantajını sürdüren milli takım, üçüncü çeyreğini 47-37 önde bitirdiği maçı 71-48 kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı üçüncü bitirdi.

Türkiye'de Şeyma Yılık 17 sayı, 13 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Millilerde Asya Barnes 16, Zümra Küçük ve Tuana Vural 13'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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