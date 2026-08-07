Haberler

U18 Kız Milli Takımı, Çekya'ya 65-61 Yenildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Basketbol Takımı, klasman maçında karşılaştığı Çekya'ya 65-61 yenildi.

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Basketbol Takımı, klasman maçında karşılaştığı Çekya'ya 65-61 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, müsabakaya Begüm Demir, Begüm Erdal, Esma Tanrıverdi, Naz Secerlioğlu ve Ayşe Demirer beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-15, ilk yarısını 34-30, üçüncü çeyreğini de 44-43 önde noktalayan Çekya, mücadeleyi 65-61 kazandı.

Ay-yıldızlılar, ikinci klasman maçında yarın TSİ 16.45'te Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizinde 'misilleme' tehdidi: Eğer pazar gününe kadar kalkmazsa...
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler