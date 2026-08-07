U18 Kız Milli Takımı, Çekya'ya 65-61 Yenildi

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Basketbol Takımı, klasman maçında karşılaştığı Çekya'ya 65-61 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, müsabakaya Begüm Demir, Begüm Erdal, Esma Tanrıverdi, Naz Secerlioğlu ve Ayşe Demirer beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-15, ilk yarısını 34-30, üçüncü çeyreğini de 44-43 önde noktalayan Çekya, mücadeleyi 65-61 kazandı.

Ay-yıldızlılar, ikinci klasman maçında yarın TSİ 16.45'te Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA