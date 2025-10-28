Haberler

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri Ankara'da Başlıyor

Güncelleme:
Türkiye, İtalya, Romanya ve Kosova'nın yer aldığı 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası A Grubu elemeleri, 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Başantrenör Selim Karaağaçlı, gruptan çıkmak istediklerini belirtti.

Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçları, 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre A Grubu müsabakaları, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak. Grupta Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Romanya ve Kosova yer alacak.

Dörderli 5 grupta oynanacak eleme etabının sonucunda ilk 2 sırada yer alan 10 takım şampiyonada mücadele etme hakkı elde edecek. Ev sahibi Sırbistan ve son şampiyon İsveç ile birlikte Avusturya, Hırvatistan, Danimarka, İspanya, Almanya, Macaristan, İzlanda, Portekiz, Faroe Adaları, Fransa, Slovenya ve Norveç organizasyona doğrudan katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Selim Karaağaçlı, "Evimizdeyiz ve bu gruptan çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ev sahipliğindeki A Grubu maç programı ise şöyle:

31 Ekim Cuma:

16.00 Romanya-Kosova

18.15 İtalya-Türkiye

1 Kasım Cumartesi:

16.00 İtalya-Romanya

18.15 Türkiye-Kosova

2 Kasım Pazar:

16.00 Kosova-İtalya

18.15 Romanya-Türkiye

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
