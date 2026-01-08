Haberler

Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri

Türkiye, 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki üçüncülük maçında Karadağ'ı 3-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Karadağ'da oynanan karşılaşmayı 23-25, 25-15 ve 23-25, 21-25'lik setlerle 3-1 kazandı.

Milliler turnuvayı 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamladı.

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılabilmek için mart ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemeleri'nde mücadele verecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
