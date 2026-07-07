Haberler

Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda milli takım, ilk maçında Finlandiya'ya 3-2 yenildi. Milliler, turnuvadaki ikinci maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası ilk maçında Finlandiya'ya 3-2 mağlup oldu.

İtalya'nın Porto San Giorgio kasabasında oynanan karşılaşmayı Finlandiya 25-16, 25-22, 22-25, 21-25 ve 16-18'lik setlerle kazandı.

Milli takım, turnuvadaki ikinci maçında yarın TSİ 13.30'da Yunanistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi

Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı
ABD'yi ezip geçen Belçika'ya büyük şok

ABD'yi ezip geçen Belçika'ya büyük şok
Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada

Kardeş katliamı kamerada! Acımadan kafasından böyle vurdu
NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan kare! Özür dileyip apar topar sildi

NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan kare! Özür dileyip apar topar sildi
Trump Ankara'da Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğiyle karşılandı

Trump Beştepe'de yürürken, ünlü dizinin müziği çalındı
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı

25 yıldır firariydi! MİT ve jandarmadan nefes kesen operasyon
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı

12 yıllık vahşetin 1 numaralı ismi yakalandı