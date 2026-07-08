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Voleybol: Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki ikinci maçında Yunanistan'a 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, gruptaki 2. yenilgisini alırken, yarın Polonya ile karşılaşacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki ikinci maçında Yunanistan'a 3-1 yenildi.

İtalya'nın Porto San Giorgio kasabasında oynanan karşılaşmayı 25-20, 20-25, 16-25 ve 20-25 setlerle kaybeden ay-yıldızlılar, gruptaki 2. mağlubiyetini yaşadı.

Milli takım, turnuvadaki 3. maçında yarın TSİ 16.00'da Polonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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