Günlük Spor Haberleri

BİSİKLET

09.00 Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi, İstanbul'da gerçekleşecek

SÜPER LİG

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Kocaelispor- Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.00 Gençlerbirliği- Samsunspor (Eryaman)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

FENERBAHÇE

11.45 Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler Kestel Akdeniz İlköğretim Okulu'nda derslik açılışı yapacaklar.

1'İNCİ LİG

13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNALİ

22.00 Senegal-Fas

TENİS

- Avustralya Açık'ta ana tablo maçları başlayacak

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

13.00 Mersinspor-Glint Manisa Basket (Servet Tazegül)

15.30 Türk Telekom-Beşiktaş GAİN (Ankara)

18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Emlak Konut-Botaş (Başakşehir Spor Kompleksi)

17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Servet Tazegül)

VOLEYBOL

- Sultanlar Ligi

19.00 Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit (VakıfBank)

- Efeler Ligi

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

14.00 Spor Toto-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlikspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

16.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

