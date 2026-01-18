Günlük Spor Haberleri
BİSİKLET
09.00 Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi, İstanbul'da gerçekleşecek
SÜPER LİG
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Kocaelispor- Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
17.00 Gençlerbirliği- Samsunspor (Eryaman)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
FENERBAHÇE
11.45 Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler Kestel Akdeniz İlköğretim Okulu'nda derslik açılışı yapacaklar.
1'İNCİ LİG
13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNALİ
22.00 Senegal-Fas
TENİS
- Avustralya Açık'ta ana tablo maçları başlayacak
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
13.00 Mersinspor-Glint Manisa Basket (Servet Tazegül)
15.30 Türk Telekom-Beşiktaş GAİN (Ankara)
18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Emlak Konut-Botaş (Başakşehir Spor Kompleksi)
17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Servet Tazegül)
VOLEYBOL
- Sultanlar Ligi
19.00 Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit (VakıfBank)
- Efeler Ligi
13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cizre 100. Yıl)
14.00 Spor Toto-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 İstanbul Gençlikspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
16.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)