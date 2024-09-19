Üye Girişi
Haberler

18. Erciyes Kupası'nda Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Melikgazi'yi Yendi

18. Erciyes Kupası'nda Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Melikgazi'yi Yendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 71-66 yenerek turnuvada önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Mehmet Şahin, Fatih Kurt, Ali Baran Tecirli

Melikgazi Kayseri Basketbol : Kübra Erat 23, Doğa Adıcan, Aslıhan Kaçar, Eylül Dikmen 6, Meltem Avcı Yılmaz 4, Özge Bilgin 4, Diallo 12, Feray Dalkılıç 5, Fall 12

Danilo's Pizza Bursa Ant Spor : Henderson 21, Ferda Yıldız, Sümeyye Özcan 3, Gizem Uca 5, Hande Çelebi 2, Deniz Aygül 7, Yağmur Bul 6, Louis 7, Mompremier 11, Palenikova 9, Aysude Torcu

1. Periyot: 22-14

Devre: 37-28

3. Periyot: 52-44

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 71-66 yendi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor

Yerel Haberler Basketbol Turnuva kayseri Erciyes Güncel Bursa Spor

Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

 İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak

Siber saldırılar sonrası Hizbullah liderinden ilk açıklama

 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı

Çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Monaco Barcelona maçı CANLI izle! (FULL HD) Monaco Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! MONACO-BARCELONA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Trabzonspor Kayserispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Kayserispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızılyıldız Benfica maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kızılyıldız Benfica geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kızılyıldız Benfica maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kızılyıldız Benfica golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Slavia Prag Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ne oldu, Galatasaray turu geçti mi? Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle (Kızılyıldız – Benfica)! Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI izle! (HD) Trabzonspor Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? SMA akraba evliliğinden mi oluyor? SMA neden olur? Akraba evliliği yasaklanacak mı? Tabii Spor canlı izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Tabii Spor donmadan, HD canlı yayın linki
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });