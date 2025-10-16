17 Yaşındaki Türk Futbolcu Burak Akıncı, Bulgaristan 1. Lig'de Parlıyor

BULGARİSTAN 1'inci Lig ekiplerinden FC Arda takımında forma giyen 17 yaşındaki Türk futbolcu Burak Akıncı, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz 15 yaşında A takıma yükselen genç yetenek, "Hedefim önce takımımda süre almak sonraki yıllarda ise Avrupa'da oynamak. Türkiye 'den gelecek tekliflere de açığım" dedi.

Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde yaşayan bir Türk ailenin 2008 doğumlu çocukları olan orta saha oyuncusu Burak Akıncı, Bulgaristan Süper Ligi olarak bilinen 1'inci Lig'de mücadele eden FC Arda 1924 takımında gösterdiği performansla takdir topluyor. Henüz 15 yaşındayken A takıma dahil edilen Akıncı, "Yaklaşık 1 yıldır sürekli olarak A takım ile antrenmanlara ve kamplara katılıyorum. Orta sahada 6 ya da 8 numara olarak görev yapıyorum. İlk profesyonel golümü kampa katıldığım dönemde atmıştım. Bu benim için büyük özgüven oldu." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELİRSE NEDEN OLMASIN"

Takımının geçen sezon Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ettiğini hatırlatan genç oyuncu, hedeflerini şöyle anlattı:

"Arda Futbol Kulübü geçen sene Avrupa Konferans Ligi'ne katıldı ve kadroda yer aldım. Şu an önceliğim kendi takımımda forma şansı bulmak, daha fazla süre almak. Türkiye'de oynamak isterim. Türkiye futbol açısından çok iyi bir ülke. Teklif gelirse neden olmasın."

ÖRNEK ALDIĞI İSİMLER: HAKAN ÇALHANOĞLU, MODRİC VE ARDA GÜLER

Futbolda idol olarak Hakan Çalhanoğlu'nu gördüğünü belirten Burak Akıncı, "Onu çok beğeniyorum. Yabancılardan Ronaldo'yu örnek alıyorum. Modric ve Arda Güler de çok yetenekli. Arda'nın sol ayağını çok beğeniyorum" dedi.

Hem sağ hem sol ayağını kullanabilmesiyle öne çıktığını söyleyen Akıncı, "Hızlı bir oyuncuyum ama sağ ayağım baskın. Sabah erken saatlerde çalışmalara başlıyorum. Kendimi geliştirmek için her gün emek veriyorum." diye konuştu.

'TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLMAK İSTİYORUM'

Bugüne kadar 3 profesyonel maçta forma giyen genç oyuncu, kariyer planlarını şu sözlerle özetledi:

"Kısa sürede takımın vazgeçilmezi olmak istiyorum. Bu maçlarda büyük tecrübe kazandım. Kendime inanıyorum, önce burada kalıcı olup sonra hedeflerime ulaşacağım."

PETKOV: ÇOK YÖNLÜ VE GELECEK VADEDEN BİR OYUNCU

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Arda FK'nın sportif direktörü Ivaylo Petkov da Burak Akıncı için övgü dolu sözler sarf ederken, çok çalışması gerektiğinin de altını çizdi. Petkov, "4 yıldır Kırcaali'nin FC Arda takımında sportif direktörlük yapıyorum. Burak çok yetenekli ve iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Şu an tam olarak A takımda düzenli oynamaya hazır değil ama çok çalışıyor. PAF takımında kaptan ve orada lider bir oyuncu. Kamp kadrolarına katıldı, A takımla antrenmanlara çıkıyor. Gelecekte çok iyi bir futbolcu olacağına inanıyorum."

Burak Akın'ın babası Mehmet Akıncı ise Kırcaali'de çok sayıda Türk yaşadığını vurgulayarak, takımı desteklediklerini söyledi. Mehmet Akıncı oğlunun ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ve iyi bir futbolcu olabilmek için çok çalıştığını da ifade etti.