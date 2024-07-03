Üye Girişi
Haberler

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Almanya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Almanya'yı 81-54'lük skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İspanya ile çeyrek finalde karşılaşacaklar.

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Almanya'yı 81-54'lük skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye ay-yıldızlılar; Mete Paçacı, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara ve Rezon Elezay beşiyle çıktı. Karşılaşmayı 81-54 kazanan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi ay-yıldızlılarda 18 sayı üreten Derin Can Üstün oldu. Almanya'da ise Declan Duru 10 sayı ile oynadı.

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, İspanya ile 5 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda çeyrek final müsabakasına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol İspanya Türkiye Almanya Spor Güncel Haberler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

 Belediye başkanı ile uzman çavuş arasında trafik kavgası: Yumruk atıp aracımdan çıkarmaya çalıştı

Belediye başkanı ile uzman çavuş arasında trafik kavgası: Yumruk atıp aracımdan çıkarmaya çalıştı

 Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title