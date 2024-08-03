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16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris Olimpiyatları'nda finale kalarak tarihe geçti

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Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu olan 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik derecesiyle genel sıralamada 5. olarak finalde yüzme hakkı elde etti. Genç sporcu, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu olan 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde tarihi başarıya imza attı.

FİNALE KALARAK BİR İLKİ BAŞARDI

Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle serisini açık ara önde tamamlayan genç milli sporcu, genel sıralamada 5. olarak finalde yüzme hakkı elde etti. Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi. Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları, yarın TSİ 19.37'de yapılacak.

16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris Olimpiyatları'nda finale kalarak tarihe geçti

EMİR BATUR ALBAYRAK VEDA ETTİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 1500 metre serbest stil elemelerinde Kuzey Tunçelli ile aynı seride yarışan Emir Batur Albayrak ise finale kalamadı. Eleme serisini 15.23.21'lik dereceyle 6. sırada bitiren Emir Batur Albayrak, genel sıralamada 23. olarak oyunlara veda etti.

16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris Olimpiyatları'nda finale kalarak tarihe geçti

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finallere yükselme hak kazanan Kuzey Tunçelli, 30 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerinde iki kez dünya geçerler şampiyonu ve Türkiye rekortmeni olan başarılı yüzücü, 023 yazında, İsrail'in Netanya kentindeki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya ile öne çıkarken, 1500 metre tarihinde 15 dakika barajının altına inebilen tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü unvanını aldı. Tunçelli, bu şampiyonada hem 800 hem de 1500 metrede Olimpiyat vizesi aldı. Doha 2024 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda da yarışan Kuzey, büyüklerde 1500 metre dünya sekizinciliği elde ederek önemli bir başarı daha yakaladı. 2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde kazandığı şampiyonlukla büyükler kategorisinde ilk madalyasını elde etti. Kısa süre sonra, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stil finalini ilk sırada tamamlayarak üst üste ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Kaydettiği 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekorunun yanı sıra; Avrupa gençler, şampiyona ve 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarına imza attı. Fenerbahçe'de spor yaşantısını sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

HOZKAN:

Bravo. Nihayet olimpiyat finallerin bir Türk yüzücü gördük başarılar dileriz

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Asil Türk:

Zaten milli takima Fenerbahceden başka sporcu veren takim yok.Ne de olsa adı Fenerbahçe Spor kulübü.Kimse amatör branşlara para harcamak istemiyor.

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Gjerj Kastoroiti:

afferin koçum diğerlerine benzeme simarma aslanım benim

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