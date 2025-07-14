16 Yaş Altı Kız Milli Takımı Avrupa İkincisi Oldu

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı Avrupa İkincisi Oldu
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Türkiye 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya finalde 3-1 yenilerek gümüş madalya kazandı. İki oyuncu da turnuvanın rüya takımına seçildi.

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Arnavutluk ve Kosova'nın ortaklaşa düzenlediği 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu.

Milliler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanan final mücadelesinde Polonya'ya 3-1 (25-22, 26-28, 25-22, 25-23) mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Final karşılaşmasının ardından yapılan törende milli takımdan iki oyuncu turnuvanın rüya takımına seçildi. Rüya takımda milli takımdan Nejla Guzonjic 'En İyi Orta Oyuncu', Ecrin Selis Türkyaşar da 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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