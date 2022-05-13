16.Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Tosya etabı Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'nın katılımı ile start aldı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - - 16.Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Tosya etabı Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'nın katılımı ile start aldı

KASTAMONU - 16.Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın katılımı ile start verildi.

Klasik Otomobillerin katılımı ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜVTÜRK iş birliğinde gerçekleşen Avrupa'nın önde gelen otomobil spor organizasyonlarından biri olan rallinin ilk ayağı 7 Mayıs tarihinde Almanya'nın Tübingen şehrinden start verilmişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı'nın katılımı ile bu yıl on altıncısı gerçekleştirilen Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin Tosya etabı, Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda şenlik havasında düzenlenen törenle başladı.

Doğu-Batı Dostluk Rallisine katılan klasik oto tutkunları Belediye tarafından Üçolukları mesire alanında verilen kahvaltıda bir araya gelerek doyasıya eğlendiler.Daha sonra ilçe merkezine hareket eden ralli konvoyunu yol güzergahında tatlı bir sürpriz ile karşılaştılar.Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'nın kullandığıralli aracının önünü kesen Fevzipaşa İlkoklu öğrencileri ve idarecileri ellerinde Türk bayrakları ile misafirlere hoşgeldiniz dediler.

16.Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi araçları ilçe merkezinde düzenlenen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik alanına geldiler.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı burada yaptığı konuşmada bu rallinin 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle düzenlendiğini söylediği konuşmasında "Avrupa Günü'nün dünyaya barış, istikrar, huzur ve refah getirmesi temenni ediyoruz. Bu tür etkinlikler Türkiye-Avrupa ilişkilerine yeni bir ivme getirir, yeni bir dönem başlatır. Bu ralli bildiğiniz yarışma rallilerinden değildir. Rekabet değil, hızla ilgili bir yarış değil. Bu, dostluk, kardeşlik, anlama, hoşgörü yarışı. Bugün aramızda 11 ülkeden 80 yarışçı var. Bunlar kendi ülkelerinden kalkıp ilçemize geldi. Tosya ilçesinin pilavını yiyip sizinle tanıştılar. Türkiye ile ilgili algıları bundan sonra çok farklı olacak. Türk misafirperverliği, Türk cömertliği ve Türk insanının çalışkanlığını görmelerini sağlayarak Tosya olarak güzel bir misavirperverlik gösterdiniz.Bu bir hayır yarışı, aynı zamanda dostluk yarışı. Tosya da bunun parçası olduğu için çok çok mutlu oldum"dedi.

İlçe protokolü tarafından yapılan konuşmalar sonrasında plaket töreni ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Tosya Ahi Yaran Derneği Halk Oyunları ekibinin gösterisi sırasında Kaymakcı ile Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve yabancı konuklar, alana çıkarak Tosya Çiftetelli halk oyunu oynadı.

16.Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Tosya etabı ilçe kaymakamı A.Ferhat Özen'in vermiş olduğu damalı bayrak startı ile başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın başını çektiği yaklaşık 50 araç Tosya ilçesinden ayrılarak Ankara'ya etabına doğru yola çıktı.