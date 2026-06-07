Milli dalgıç Kardelen Çarpar'ın hedefi dünya kürsüsü Açıklaması

Serbest dalışta Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Kardelen Çarpar (15), dünya şampiyonasında kürsüde yer almak hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen yıl arkadaşının tavsiyesiyle serbest dalışa başlayan Çarpar, katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Genç sporcu, çalışmalarını sürdürerek bu yıl nisan ayında Tekirdağ'da katıldığı Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 2 altın, 2 gümüş madalya alarak başarılı sonuçlara imza attı.

Milli takıma seçilen Çarpar, 9-15 Haziran tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Milli sporcu, kürsüde yer alarak başarılarına dünya şampiyonluğu elde etmek istiyor.

Kardelen Çarpar, AA muhabirine, derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Her zaman daha iyi dereceler elde etmek için çalıştığını belirten Çarpar, "Arkadaşımın tavsiyesiyle geçen yıl serbest dalışla tanıştım. Zamanla kendimi geliştirdim ve katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Ondan sonra yeni dereceler için çok çalıştım. Emeklerimin karşılığını bu seneki Türkiye Şampiyonası'nda aldım. Şampiyonada 2 altın, 2 gümüş madalya kazandım." dedi.

Milli sporcu, her zaman kendisini geliştirmeye çalıştığını ve başarılarıyla adından söz ettirmek istediğini dile getirdi.

Serbest dalışta kısa sürede önemli başarılara imza attığını ifade eden Çarpar, "Kısa sürede bu kadar güzel dereceler alacağımı beklemiyordum. Elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştım ve bu dereceler geldi. Çok çalışıyorum. Çok güzel yerlere geldim. İnşallah çalışmaya devam ederek daha da güzel yerlere geleceğim. Dünya şampiyonasında ilk üçe girerek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Madalyalarla dönmek benim için gurur verici olur." diye konuştu.

"Kendisinden dünya şampiyonasında derece bekliyoruz."

Antrenör Sertan Aydın da sporcusunun dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak için mücadele edeceğini aktardı.

Türkiye Şampiyonası'nda sporcusunun güzel dereceler kazandığını ifade eden Aydın, "Kardelen elde ettiği derecelerle ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Kendisinden dünya şampiyonasında derece bekliyoruz. Çalışmaları sonucu emeğinin karşılığını aldı. İnşallah Sırbistan'dan da madalyalarla dönecektir." ifadelerini kullandı.