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15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı Erzincan’da kampa girdi

15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı Erzincan’da kampa girdi
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Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında düzenlenen 15 Yaş Altı Milli Takım Kampı, Erzincan’da başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında düzenlenen 15 Yaş Altı Milli Takım Kampı, Erzincan'da başladı.

26 Temmuz - 8 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek hazırlık kampında, 15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı sporcuları ve teknik heyet, Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını Erzincan'da sürdürecek.

Kamp süresince milli sporcuların fiziksel ve teknik gelişimlerinin yanı sıra taktik antrenmanlar da gerçekleştirilecek. Yoğun antrenman programıyla şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanacak olan ay-yıldızlı sporcuların performanslarının artırılması hedefleniyor.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen kampın, sporcuların uluslararası organizasyon öncesinde önemli bir hazırlık süreci olması beklenirken, Erzincan'ın spor altyapısı ve tesisleriyle milli takıma ev sahipliği yapmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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