15 bin Lazio taraftarı, kulüp başkanı Claudio Lotito'nun ölmesi için dua etti

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da taraftarlar, başkan Claudio Lotito'yu futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde protesto etti.

15 BİN TARAFTAR, ÖLMESİ İÇİN DUA ETTİ

Başkan Lotito'nun cimriliğinden ve iş bilmezliğinden şikayet eden 15 bin civarı Lazio taraftarı, Roma'da bulunan Gran Madre di Dio Kilisesi'nin önünde toplandı. Taraftalar, Lotito'nun ölmesi için mum yakarak "Al götür onu Tanrı'm, al götür!" sözleriyle dua etti.

20 YILDIR BAŞKAN

15 bine yakın taraftar tarafından benzersiz bir şekilde protesto edilen Lazio Başkanı Claudio Lotito, 20 yıldır kulübün sahibi. Laziolular tarafından yönetim şekli beğenilmeyen ve kulübü satması istenen Lotito, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Lazio'yu satmaya niyeti olmadığını söyleyerek, kendisinden sonra kulübün oğlu Enrico'ya geçeceğini söylemişti.