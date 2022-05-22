1461 Trabzon, Mehmet Ak ile yola devam etme kararı aldı - Haberler

1461 Trabzon, Mehmet Ak ile yola devam etme kararı aldı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon, sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Mehmet Ak ile yola devam etme kararı aldı.
TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon, sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Mehmet Ak ile yola devam etme kararı aldı.
Trabzon temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, sözleşmesi 2021-2022 sezonu sonu itibarıyla bitecek olan Teknik Direktörümüz Mehmet Ak ile yeniden anlaşarak, önümüzdeki sezonda da devam etme kararı almıştır" denildi. - TRABZON
İhlas Haber Ajansı / Spor