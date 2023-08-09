1461 Trabzon FK, Emirhan Zaman'ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK, Trabzonspor altyapı takımından Emirhan Zaman'ı kadrosuna kattı. Zaman, sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzaladı. Kulüp yetkilileri, Zaman'ın Trabzonspor'a daha hazır bir şekilde döneceğine inandıklarını belirtti.

TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK, Trabzonspor altyapı takımından Emirhan Zaman'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende, Trabzonspor'un U-19 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Zaman, sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Civelek, kaliteli kadro kurduklarını belirterek, "Yetenekli ve kaliteli genç oyuncuları da transfer ediyoruz. Emirhan'ı da bu doğrultuda kadromuza kattık. Kendisi yetenekli bir oyuncu. Burada kendisini en iyi şekilde geliştirip, Trabzonspor'a daha hazır bir halde döneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Emirhan Zaman ise kendisine güvenenleri mahcup etmek istemediğinin altını çizerek, "Buraya kendimi göstermeye geldim. Formayı giydiğimde bir daha çıkarmadan mücadele edeceğim. En iyi şekilde kendimi geliştirip, güçlenip, Trabzonspor'a daha güçlü döneceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Törene katılan, Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Melih Hekimoğlu da Emirhan Zaman'a başarı diledi.