14 Yaş Kız ve Erkek Tenis Milli Takımları Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne Katılacak

14 Yaş Kız ve Erkek Tenis Milli Takımları Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne Katılacak
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Gaziantep'te düzenlenen elemelerde 14 Yaş Kız ve Erkek Tenis Milli Takımları, gruplarını şampiyon tamamlayarak Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Kız takımı, Hırvatistan, Yunanistan ve Letonya'yı; erkek takımı ise Bulgaristan ve Yunanistan'ı geçerek finallerde mücadele edecek.

Gaziantep'te düzenlenen elemelerde mücadele eden 14 Yaş Kız ve Erkek Tenis Milli Takımları, Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Gaziantep Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'ndeki Avrupa Yaz Kupası Elemeleri tamamlandı.

Organizasyona 8 ülkeden 30 sporcu katıldı. 14 Yaş Kız ve Erkek Milli Takımları, gruplarını şampiyon tamamlayarak finallere katılma hakkı elde etti.

Serra Hasanbaşoğlu, Zeliha Nil Çukurluoğlu ve Doğa İlhan'dan oluşan 14 Yaş Kız Milli Takımı; Hırvatistan, Yunanistan ve Letonya'yı 2-1 yenerek 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın Loano kentinde düzenlenecek finallere adını yazdırdı.

Bekir Devran Esendağlı, Çınar Şenkaya ve Batu Dadak'tan oluşan 14 Yaş Erkek Milli Takımı da Bulgaristan ve Yunanistan'ı 2-1 mağlup ederek 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Valensiya kentinde yapılacak finallere vize aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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