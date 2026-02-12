Haberler

Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi

Güncelleme:
14 Şubat'ta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler, 2 sezon önceki olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

YARDIMCILAR BELLİ OLDU

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran ve Melih Aldemir yapacak. VAR ve AVAR hakemleri ise maç günü açıklanacak.

OLAYLI DERBİYİ DE YÖNETMİŞTİ

Halil Umut Meler, iki sezon önce oynanan ve saha olaylarıyla gündeme gelen Trabzonspor – Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı. Atama, karşılaşma öncesi dikkat çekti.

İşte Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri:

Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini hakemi

