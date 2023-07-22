13 Yaşındaki Güreşçi Asena Ekinci, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 4 kez Türkiye şampiyonu olan güreşçi Asena Ekinci, ekim ayında Yunanistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Eski milli güreşçi Cevdet Ekinci'in kızı olan 13 yaşındaki Asana Ekinci, kendi yaş grubunun yanı sıra 15 yaş grubunda katıldığı müsabakalarda 4 kez Türkiye şampiyonu oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin spor salonları yıkılan Asena Ekinci, İskenderun Spor Salonu'nda aynı zamanda antrenörü olan babası Cevdet Ekinci tarafından ekim ayında Yunanistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Eylül ayında milli takım kampına katılacağını belirten Asena Ekinci, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Depremin olumsuz izlerini üzerlerinden atmaya çalıştıklarını da belirten Ekinci, 'Ülkemi 13 yaş kategorisinde temsil edeceğim. Hedefim Dünya Şampiyonu olup, Olimpiyatlara katılmak' dedi.