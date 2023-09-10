13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları Sonuçlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen 13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları, Türkiye Maraton MTB Şampiyonası ile sona erdi. Yarışmada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen 13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları, 66 kilometrelik Türkiye Maraton MTB Şampiyonası ile sona erdi.

Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen 13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları dün 25 kilometrelik parkur ile başladı.

Yarışmanın ikinci gününde 66 kilometrelik Türkiye Maraton MTB Şampiyonası düzenlendi. 44 bisikletseverin katıldığı şampiyona 3 turdan oluştu.

Yarışma sonucunda master 35 yaş erkeklerde Harun Ömür, 40 yaş erkeklerde Oğuz Özçelik, 45 yaş erkeklerde Turgay Germen, 50 yaş erkeklerde Mustafa Yıldız, 55 yaş erkeklerde Mustafa Bal, genel klasmanda Oğuz Özçelik, elit kadınlarda Azize Bekar ve elit erkeklerde Furkan Akçam birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Vali Yavuz tören öncesi yaptığı konuşmada, Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları'nın devamlılığının olması temennisinde bulunarak, yarışmaya katılan yabancı sporcuların da bölgenin tanıtımı noktasında önemli katkı sağlayacağını belirtti. - KARABÜK