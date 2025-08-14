13. Olympos Regatta Yelken Festivali Genç Yelkencileri Buluşturdu

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen Olympos Regatta Yelken Festivali, Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 7-20 yaş aralığında 210 genç yelkencinin katıldığı organizasyonda sporcular, dalgalara karşı kıyasıya mücadele etti.

Üç gün süren yarışlarda Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4 sınıflarında yapılan karşılaşmalar, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Genç sporcular, yarış boyunca hem teknik becerilerini hem de ekip ruhunu ön plana çıkararak performans sergiledi. Marmara Yelken Spor Kulübü Spor Müdürü Ateş Kalkan, yarış sürecine ilişkin, "Pazartesi kayıtları tamamladık, salı ve çarşamba günleri yarışlarımızı yaptık. Optimist sınıfında 4, ILCA sınıfında 6 yarış gerçekleştirdik. Bugün hava şartları nedeniyle beklemedeyiz. Yelken sporu çocukların kişisel gelişimi için çok önemli; 7 yaşından itibaren tek başına teknede karar vermeyi öğreniyorlar. Kulübümüzde 28 optimist ve 12 ILCA sporcumuz var. Bu yarışa 208 sporcu katıldı, bunun 160'ı optimist. İstanbul ölçeğinde çok büyük bir katılım, bundan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendileri küçük hedefleri büyük

Yarışlara katılan minik sporculardan bazıları, heyecanlarını ve gelecek hedeflerini paylaştı. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen 4 yıldır yelken yapan bir sporcu, "Abimden dolayı başladım, yelkeni çok seviyorum. Bu yarışta ödül alamayacağım ama diğer yarışlarda daha iyi olmaya çalışacağım. Milli takıma girmek, ileride Laser veya Optimist'te derece almak istiyorum" dedi. Bir başka sporcu ise "Bugünkü hedefim ilk 15'e girmek. Bir yıl içinde 420 sınıfına geçmeyi, ardından 470 ve yat yarışlarına katılmayı planlıyorum" diyerek heyecanını dile getirdi.

2013 yılından bu yana düzenlenen Olympos Regatta, 2024 itibarıyla İstanbul'da büyük bir yelken festivali formatına dönüştü. Yeni format sayesinde her yaştan yelken tutkunu bir araya gelirken, etkinlik genç sporcular için önemli bir deneyim ve prestijli bir yarış fırsatı sundu. - İSTANBUL