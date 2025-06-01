12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Turnuvası Tamamlandı
Rize'de düzenlenen ve hayatını kaybeden Yiğit Demirel'in adını taşıyan '12 Yaş Altı Rize Cup 2025' futbol turnuvasında Fenerbahçe şampiyon oldu. Turnuvaya Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 8 kulüp katıldı.
Rize'de, 2022'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'in adının verildiği "12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası" tamamlandı.
Çaykur Rizespor Futbol Akademisince organize edilen turnuvaya Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 8 kulübün 12 yaş altı futbol takımları katıldı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde 4 gün boyunca devam eden turnuvanın son gününde ödül töreni düzenlendi.
Turnuvada Fenerbahçe şampiyonluğu elde ederken, Gençlerbirliği ikinci, Başakşehir FK ise üçüncü oldu.
Turnuvayı birinci tamamlayan Fenerbahçe kupasını Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Semih Fatih Kızıltan ile merhum Yiğit Demirel'in babası Uğur Demirel verdi.
Programda, turnuva anısına Yiğit Demirel'in ailesine de plaket takdim edildi.