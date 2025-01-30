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12 takım Avrupa defterini kapattı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

12 takım Avrupa defterini kapattı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasının 8. hafta müsabakaları tamamlandı. İlk 8'de yer alan takımlar; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9-24. sıradaki takımlar ise play-off aşamasına geçti. 12 takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İşte gecenin sonuçları...

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez denenen 36 takımlı lig aşaması, 8. hafta müsabakalarıyla sona erdi.

İLK 8 TAKIM DİREKT SON 16'YA KALDI

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına adlarını yazdıran ekipler oldu. Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

LİDER LİVERPOOL OLDU

Sekiz haftalık maratonda ligi ilk sırada tamamlayan takım, İngiliz ekibi Liverpool oldu. Geride kalan 7 haftadaki tüm maçlarını kazanan Liverpool, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-2 yenilerek son haftada namağlup ünvanını yitirse de ligi 21 puanla ilk sırada tamamlamayı başardı.

Öte yandan, doğrudan son 16 turuna yükselen takımların 3'ünü İngiltere Premier Lig ekipleri oluşturdu. Lider Liverpool'un yanı sıra 3. basamaktaki Arsenal ve 8. sıradaki Aston Villa, play-off etabına kalmadan yoluna devam eden İngiliz takımları oldu. İspanyol ekibi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en golcü takım oldu. Katalanlar, 8 haftalık bölümde rakiplerine 28 gol atmayı başarırken kalelerinde 13 gol gördü. İtalyan temsilcisi Inter ise lig aşamasında sadece 1 gol yedi.

12 TAKIM ELENDİ

Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona ve Salzburg, 8 haftalık maratonda puan alsalar da bir üst turda mücadele etme hakkı kazanamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray'ı saf dışı bırakan İsviçre ekibi Young Boys hiç puan alamadan ligi son sırada tamamlarken, Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi de Avrupa'ya puansız veda etti.

Devler Ligi'nin son haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya): 1-1
  • PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere): 3-2
  • Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
  • Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-4
  • Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya): 1-0
  • Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika): 3-1
  • Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1
  • Inter (İtalya)-Monaco (Fransa): 3-0
  • Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-1
  • Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya): 2-2
  • Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya): 2-0
  • Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz): 0-2
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya): 2-1
  • Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya): 1-4
  • Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda): 6-1
  • Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya): 4-2
  • Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere): 1-2
  • Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 0-3
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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