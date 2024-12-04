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112 yıllık kulüp sahipsiz kaldı

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Türkiye'nin en eski kulüplerinden biri olan ve 112 yıllık geçmişi bulunan Karşıyaka, tartışmalı olağanüstü genel kurul sonucunda sahipsiz kaldı. Kulüp, başkan ve yönetim bulamayarak kaderine terk edildi. Kongre sonucunda, yönetimde kimse kalmadığı ve hiçbir branşla ilgili transfer veya ayrılma kararı alınamadığı belirtildi. Kulüp, 24 Aralık'a kadar yeni yönetim bulma ve mali sıkıntıları aşma çabasında olacak.

Karşıyaka'nın dün yapılan tartışmalı olağanüstü genel kurulunda adayın çıkmadığı yönetim beklenildiği gibi sahipsiz kaldı. Son aylarda yaşadığı krizler sonrası kongrede başkan ve yönetim bulamayıp kaosa sürüklenen Kaf-Kaf, 24 Aralık Salı günü yeniden kongreye gitmeyi kararlaştırdı. Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılan kongre gergin geçerken, daha önce 5 isim hariç tüm üyelerin istifa ettiği 1 Haziran'da göreve gelen mevcut yönetim ise ibra edildi. İmza yetkili kimsenin kalmadığı, hiçbir branşla ilgili transfer veya yolları ayırma kararı alamayacak Karşıyaka, 20 günde yeni yönetim bulup sıkıntılarını aşmak için zamanla yarışacak.

24 ARALIK'A KADAR ÇÖZÜM ARANACAK

Sponsoru olan voleybol şubesinde maaş sıkıntısını aşan ancak basketbol ve futbol takımının acil ödemeleri için kaynak yaratması gereken Kaf-Kaf, 24 Aralık'a kadar hem yönetim hem çözüm bulmak zorunda kalacak. Daha önce iki kez maaşları geciktiği için hafta boyunca antrenman boykotu yapıp kulübe ihtar çeken basketbol takımına 25 Kasım'da ödenmesi gereken maaşlar camianın önemli isimleri ve Yaşar Ailesi'nin katkısıyla toplanıp takımın dağılmasının önüne geçilirken, 25 Aralık'ta potaya yine 21 milyon TL civarında kaynak yaratılması gerekecek. Devre arasına girecek futbol takımı oyuncuları geciken peşinat taksitlerini bekliyor. Bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda 3 takımıyla birden farklı liglerde zirve mücadelesi veren Karşıyaka, kaynak bulup takımların dağılmasının önüne geçmeye çalışacak.

ADAY BULUNAMADI

Sezon başında takım kurulduktan sonra sürpriz bir şekilde en yüksek maliyetli şube olan basketbolun 26 yıldır sürdürdüğü isim sponsorluğundan ayrılan Pınar'ı geri dönmeye ikna edemeyen, başka sponsor da bulamayan Karşıyaka'da acil ödemeler, geçmişten gelen tarihi borç yükü ve yöneticilerin bireysel olarak sorumlu tutuldukları güncel vergi borçları yeni yönetim bulunmasını da zorlaştırıyor. Kaf-Kaf'ta geçen sezon ortasından beri başkanlık yapıp kulüpten 60 milyon TL'nin üzerinde temliksiz alacağı bulunan İlker Ergüllü ve eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı'nın adı potansiyel adaylar arasında geçerken, iki isim de mevcut tabloda göreve soyunmaya soğuk bakıyor. Eski yöneticilerden Mehmet Karal'a bir grubun başkanlık teklifi götürdüğü, uluslararası bir inşaat firmasının sponsorluğa getirilmeye çalışıldığı iddialar arasında.

112 yıllık kulüp sahipsiz kaldı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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