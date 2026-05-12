Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 33. haftasındaki ihlaller nedeniyle 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Kasımpaşa'nın CEO'su ve Teknik Direktörü de disiplin sürecine tabi tutuldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Kocaelispor, Göztepe, Fenerbahçe, ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Zecorner Kayserispor disipline gönderildi.

Ayrıca Kasımpaşa Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı, "talimatlara aykırı hareketi", "sportmenliğe aykırı hareketleri" ve "hakaretleri ve tehditleri" nedeniyle, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise "sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle disipline sevki gerçekleşti.

Açıklamada Trendyol 1. Lig'den Sipay Bodrum FK ve Arca Çorum FK'nin çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği de aktarıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇavlan Çakır:

Bu cezalandırmalar ekonomiye de yansıyacak tabii ki, klublar para cezası ödeyince bütçeleri etkilenir. Ama kurallar kuralsa saygı gösterilmesi gerekiyo

Haber YorumlarıMurat Çağlar:

Çok güzel bir karar olmuş ?? Disiplin ve kurallara uyma her şeyden önce gelir ? Eski değerlerimize, sportmenliğimize dönüş yapmalıyız ?? Bu kararlar futbolun saygınlığını koruyor, tebrik ederim federasyonu ??

Haber YorumlarıHasan Avcı:

Ya ne olur böyle! On bir kulübü birden disipline göndermek! Avrupada böyle şeyler olmaz, orada futbol kurallı ve düzenli işler! Bizde hep bu tür karmaşalar oluyor, federasyon kararlarında tutarlılık yok! Yazık bu futbola, yazık!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

