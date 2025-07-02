101 yıllık kulüp babadan oğula geçti

101 yıllık kulüp babadan oğula geçti
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Şirketleşerek Büyük Altay 1914 A.Ş.'yi kuran Altay'da Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetim şirketin hisselerini Görkem Gürüz'e devretti.

Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Altay'da bir ilk yaşanacak. Geçtiğimiz sezon şirketleşerek Büyük Altay 1914 A.Ş.'yi kuran İzmir ekibi bir türlü istediği alıcıyı bulamamıştı.

HİSSELER BAŞKANIN OĞLU GÖRKEM GÜRÜZ'E DEVREDİLDİ

Altay'dan yapılan açıklamaya göre Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetim şirketin hisselerini Görkem Gürüz'e devretti.

Altay'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Altay Spor Kulübü'nün profesyonel yarışmacı haklarının devri planlanan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları A.Ş.'nin hisse devri işlemleri, bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakkı Görkem Gürüz'e gerçekleştirilmiştir. Kulübümüzün şirketleşme sürecinde önemli bir aşama daha tamamlanmış olup, bundan sonraki süreç; gerekli sicil tescil işlemleri ve Türkiye Futbol Federasyonu onaylarıyla nihayete erecektir. Büyük Altay'ımızın geleceği adına atılan bu stratejik adımın, camiamıza ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını temenni eder; tüm Büyük Altay sevdalılarına saygıyla duyururuz.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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