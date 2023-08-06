- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu 1. TBMM'nin önünde son buldu

ANKARA - Cumhuriyetin kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos Salı günü başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Ankara'da Cumhuriyet'in kurulduğu Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde son buldu.

Cumhuriyet'in kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos'ta başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Amasya, Havza, Samsun, Çorum etaplarının ardından bu sabah Çankırı-Ankara etabı ile devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde kullandığı güzergahtan yola çıkan bisikletçiler Çankırı-Ankara etabını 1. TBMM önüne gelerek tamamladı. Çankırı'dan yola çıkan sporcular toplamda 175 kilometre yol aşarak Ankara'ya ulaştı. Yarışma, Ankaralı vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Sıcaklığın yaklaşık 35 dereceye çıktığı yarışmada sporcular zaman zaman zorlu anlar yaşarken, bazı sporcuların bitiş çizgisini geçtikten sonra kendilerini yere attığı görüldü.

"İstiklal ve istikbalimiz yürünen yollarda şimdi 100. yılı kutluyoruz"

Yarışmanın ardından bir konuşma yapan MHP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, yarışmanın Sivas kentinden başlamasının önemini vurgulayarak, "Sivas Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yaptı. Bu anlamda etkinliğin Sivas'tan başlaması çok anlamlı. Ayrıca yol güzergahına baktığımız zaman dün istiklal ve bağımsız için şanlı tarihimizin hatıralarından yola çıkarak, istiklal ve istikbalimiz yürünen yollarda şimdi 100. yılı kutluyoruz ve tarihi not düşüyoruz. Bu nedenle bu etkinliği düzenleyenleri tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"Umarım kategori atlayarak devam ettirilir"

Spor Toto takımı sporcusu Serdar Anıltepe ise yarışmanın ardından etkinliğin anlam ve önemine vurgu yaparak, "Organizasyon hem çok anlamlı hem de bu tarz büyük organizasyonların Türkiye'de yapılması bizim için çok iyi oluyor. Umarım kategori atlayarak devam ettirilir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül törenine TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın yanı sıra TBMM Genel Sekreter yardımcısı Naim Çoban ve TBMM İdare Amiri Sermet Atay katıldı.