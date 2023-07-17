100'üncü Yıl Haydar Aliyev Karabağ Cup Tenis Turnuvası sona erdi

Olgucan KALKAN - Metin ARSLANCAN İSTANBUL, (DHA) - Karabağ'ın işgalden kurtuluşu sebebiyle, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 100'üncü Yıl Haydar Aliyev Karabağ Cup Tenis Turnuvası sona erdi.

Taçspor Tesisleri'nde düzenlenen tören A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIBV Milletler Ligi'nde elde ettiği şampiyonluk alkışlanarak başladı.

Organizasyon, 30 kategoride 450 senior tenis sporcusunun katıldığı ödül töreniyle tamamlandı. Azerbaycan'ın milli lideri olarak anılan Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum yılı olması nedeniyle bu yıl turnuva 100'üncü Yıl Haydar Aliyev Karabağ Cup adıyla oynandı. Turnuva, Türkiye Tenis Federasyonu programında T200 kategorisinde yer alırken, kazanılan puanların ITF sıralamasında geçerli olacağı öğrenildi.

Turnuvanın şampiyonları, kupalarını Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolusu Narmina Mustafayeva, konsolosluk yetkilileri ve Taçspor Kulübü Başkanı Ali Polat Bengiserp ve yönetiminin katılımlarıyla düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

NARMİNA MUSTAFAYEVA ONUN ADINI SINIRLARIN ÖTESİNDE YAŞATMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, organizasyonun düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, 'Çok güzel bir gün olacağından, çok güzel bir ödül töreni olacağından eminim. Çünkü Karabağ Kupası'nın böyle bir sebeple düzenlenmesi bizi çok sevindiriyor. Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yılına ithaf edilmesi bizim için çok önemli. Kendisi bizim çağdaş Azerbaycan'ımızın kurucusu, mimarıdır. Azerbaycan'ın, bölgenin ve yaptıklarıyla dünya siyasetinde tanınmış bir devlet adamıdır. Onun adını sınırların ötesinde yaşatmak bizim için çok önemlidir' ifadelerini kullandı.

'BİZ AZERBAYCANLILAR, ONUN ADINI YAŞATIYORUZ'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2023 yılının Haydar Aliyev yılı ilan edildiğini hatırlatan Narmina Mustafayeva, şunları kaydetti

'Burada olmaktan çok mutluyum. Haydar Aliyev'in siyaseti neticesinde şimdiki Azerbaycanımız gelişmiş, bağımsız ve güçlü bir devlete dönüşmüştür. Biz Azerbaycanlılar, onun adını yaşatıyoruz. Karabağ'ın işgalden azad edilmesi en büyük arzusuydu. Yaşadığı dönemde bu arzusu gerçekleşmedi ancak İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in siyasetini her alanda devam ettirerek cesaretiyle ordumuza komutanlık yaparak bize bu toprakları geri getirip anavatana birleştirdi. Bu sevinç tarif edilemez. Rüya gibi bir şeydi. Karabağ Kupası bize bu sevinci de yaşatıyor. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sporcuları da tebrik ederim.'

ALİ POLAT BENGİSERP TENİS BİZİM EN ÖNDE OLMAK İSTEDİĞİMİZ SPORLARDAN BİRİ

Taçspor Kulübü Başkanı Ali Polat Bengiserp ise organizasyonun bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini anımsatarak, 'Karabağ Cup Turnuvası'nın bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Turnuvanın gelecek sene sınır ötesine taşınma gibi bir düşüncesi varmış. İnşallah bu gerçekleşir. Biz Taçspor'u her ne kadar 6-7 branşta faal olarak yaşatıyorsak da tenis bizim en önde olmak istediğimiz sporlardan biriyiz. Bir ay içerisinde de Galatasaray Kulübü kurucularından, sporcularından Emin Bülent Serdaroğlu için bir turnuva düzenlenecek. Hedefimiz üç sene içinde uluslararası boyuta ulaşmak. Turnuvaya katılan sporcuları tebrik ediyorum' diye konuştu.