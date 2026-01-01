10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi planlamasında kaleci hamlesi öne çıktı. İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmayı hedeflediği öne sürülen sarı-lacivertlilerin, alternatif olarak eski kalecisi Mert Günok'u gündemine aldığı iddia edildi. Tecrübeli file bekçisinin ise 10 yıl önce verdiği "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" sözünü tutmaya hazırlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE KALECİ PLANI DEĞİŞİYOR

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kaleci rotasyonunda değişikliğe gitmek istediği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin İrfan Can Eğribayat'la vedalaşma hesapları yaptığı ve yerine alternatif isim olarak Mert Günok'u belirlediği ifade edildi.

MERT GÜNOK "YUVAYA DÖNMEYE" HAZIR

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldığı belirtilen Mert Günok'un, Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu aktarıldı. Deneyimli kalecinin, altyapısından yetiştiği kulübe yeniden dönme fikrine sıcak baktığı kaydedildi.

10 YIL ÖNCEKİ SÖZÜ GÜNDEM OLDU

Mert Günok'un 2015 yılında Fenerbahçe'den ayrılırken söylediği "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" sözleri yeniden gündeme geldi. Haberde, Günok'un o dönem Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirdiği ve Bursaspor'a imza attığı hatırlatıldı.

KARİYERİ BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'LA DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bursaspor'un ardından Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen Mert Günok'un, profesyonel kariyerine başladığı kulübe dönmek istediği öne sürüldü.